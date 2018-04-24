تقرير يؤكد أن موقع بونغ كيه ري النووي يعمل بكامل طاقته

قال تقرير نشره موقع "الشمال 38"، الأمريكي المتخصص في شؤون كوريا الشمالية، إن موقع "بونغ كيه ري" الكوري الشمالي لإجراء التجارب النووية، "يعمل بكامل طاقته"، وذلك على عكس التكهنات بأنه اصبح غير صالح للاستعمال.

وأوضح التقرير الذي نُشر أمس الاثنين، أن موقع "بونغ كيه ري" الذي أجرت فيه كوريا الشمالية ستة تفجيرات نووية تحت الأرض، لا يزال يعمل بكامل طاقته، وأنه يمكن إعادة تنشيطه عند الضرورة، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية قد عطلت عمل البوابة الشمالية بعد تجربتها النووية السادسة في شهر سبتمبر الماضي، لكنها أنشأت نفقا جديدا عند البوابة الغربية في أوائل مارس.

وأضاف التقرير أن العمل في هذا النفق الجديد قد توقف في منتصف مارس، مما يشير إلى اكتماله وبالتالي إمكانية استعماله لإجراء تجارب نووية في المستقبل، أو أنه تم وقف العمل فيه بسبب التغييرات السياسية الجارية حاليا.

وأكد التقرير على أنه لا يوجد أي دليل يشير إلى أن موقع "بونغ كيه ري" لم يعد قادراً على إجراء تجارب نووية في المستقبل، حيث إن هناك بوابتين يمكن استخدامها لإجراء اختبارات مستقبلية إذا ما رغبت بيونغ يانغ.