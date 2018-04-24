إجراء أول اتصال هاتفي عبر الخط الساخن بين قائديْ الكوريتين بعد القمة

صرح المكتب الرئاسي في سيول يأن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد يجريان أول اتصال هاتفي بينهما من خلال الخط الساخن الذي تم إنشاؤه مؤخرًا، بعد انتهاء القمة المرتقبة بينهما يوم الجمعة القادم.

وأوضح مسؤول كبير في الرئاسة للصحفيين اليوم الثلاثاء أنه لم يتقرر بعد ما إذا كان سيتم إجراء أول اتصال هاتفي بين القائدين قبل أو بعد القمة.

وكانت الكوريتان قد اتفقتا على إجراء أول محادثة هاتفية بين الرئيس "مون" والزعيم "كيم" عبر الخط الساخن قبل القمة.

وجاء الاتفاق في وقت مبكر من الشهر الماضي عندما زار بيونغ يانغ "جونغ أوي يونغ" كبير مستشاري الرئيس للشؤون الأمنية، وأجرى اجتماعا غير مسبوق مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وقال المسؤول الرئاسي أيضا إنه من غير المرجح أن تعقد الكوريتان محادثات إضافية رفيعة المستوى قبل القمة، رغم أنهما اتفقتا على عقد مثل هذه المحادثات في أبريل خلال أول اجتماع رفيع المستوى بينهما في أواخر الشهر الماضي.