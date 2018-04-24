الصين وروسيا تتفقان على دعم التطورات الإيجابية في شبه الجزيرة الكورية

أكتب :

2018-04-24 11:18:39

تحديث :

2018-04-24 11:18:39

الصين وروسيا تتفقان على دعم التطورات الإيجابية في شبه الجزيرة الكورية

اتفقت الصين وروسيا على تقديم الدعم الكامل للتطورات السياسية الإيجابية الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية.
وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، إن وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" ونظيره الروسي "سيرجي لافروف" قد أجريا محادثات في بكين أمس الاثنين.
وبعد انتهاء المحادثات، قال "لافروف" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني إن العديد من التطورات الإيجابية تتماشى مع خارطة الطريق المشتركة بين الصين وروسيا، والهادفة إلى لتسوية أزمة برنامج الأسلحة النووية الكورية الشمالية.
وتدعو الخطوة الأولى في خريطة الطريق كوريا الشمالية إلى تعليق تجاربها النووية والصاروخية، والتعهد بعدم نشر الأسلحة النووية، وذلك مقابل قيام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتخفيض أو تعليق تدريباتهما العسكرية المشتركة.
وبالنسبة للخطوة الثانية، تقترح الخطة على الكوريتين والولايات المتحدة تطبيع علاقاتهما من خلال إجراء محادثات مباشرة، ومناقشة مسألة نزع السلاح النووي والأمن في شمال شرق آسيا من خلال المحادثات النووية السداسية.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
ما هي خدمة RSS؟
  • ما هي خدمة RSS؟
  • خدمة RSS هي عبارة عن وسيلة سهلة تمكنك من الحصول على آخر الأخبار وأحدث المعلومات فور نشرها على مواقعك المفضلة على شبكة الإنترنت.

<

3 / 4

>