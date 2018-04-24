الصين وروسيا تتفقان على دعم التطورات الإيجابية في شبه الجزيرة الكورية

اتفقت الصين وروسيا على تقديم الدعم الكامل للتطورات السياسية الإيجابية الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية.

وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، إن وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" ونظيره الروسي "سيرجي لافروف" قد أجريا محادثات في بكين أمس الاثنين.

وبعد انتهاء المحادثات، قال "لافروف" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني إن العديد من التطورات الإيجابية تتماشى مع خارطة الطريق المشتركة بين الصين وروسيا، والهادفة إلى لتسوية أزمة برنامج الأسلحة النووية الكورية الشمالية.

وتدعو الخطوة الأولى في خريطة الطريق كوريا الشمالية إلى تعليق تجاربها النووية والصاروخية، والتعهد بعدم نشر الأسلحة النووية، وذلك مقابل قيام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتخفيض أو تعليق تدريباتهما العسكرية المشتركة.

وبالنسبة للخطوة الثانية، تقترح الخطة على الكوريتين والولايات المتحدة تطبيع علاقاتهما من خلال إجراء محادثات مباشرة، ومناقشة مسألة نزع السلاح النووي والأمن في شمال شرق آسيا من خلال المحادثات النووية السداسية.