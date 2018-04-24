الرئيس يعرب عن أسفه لفشل البرلمان في تعديل قانون الاستفتاء الوطني

أكتب :

2018-04-24 15:44:08

تحديث :

2018-04-24 18:21:10

الرئيس يعرب عن أسفه لفشل البرلمان في تعديل قانون الاستفتاء الوطني

أعرب الرئيس "مون جيه إين" عن أسفه العميق لفشل البرلمان في تمرير مشروع قانون يسعى إلى تعديل قانون الاستفتاء الوطني، بعد انتهاء الموعد النهائي المحدد أمس الاثنين.
وقال الرئيس في اجتماع للحكومة عُقِد اليوم الثلاثاء إنَّ الجهود الرامية إلى إجراء الاستفتاء الوطني لتعديل الدستور إلى جانب الانتخابات المحلية في يونيو قد انهارت.
وأعرب عن أسفه الشديد لأنه لن يتمكن من الوفاء بوعده للشعب بتعديل الدستور مع حلول موعد الانتخابات العامة، وانتقد البرلمان لعدم تمريره مشروع القانون الذي تقدَّم به حتى دون مداولات حوله.
وقال إنه سيتخذ قرارًا بشأن مشروع القانون بعد انتهاء القمة بين الكوريتين المقرر عقدها يوم الجمعة.

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