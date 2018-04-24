كيم جونغ أون يزور السفارة الصينية في بيونغ يانغ

مع استمرار العلاقات بين بيونغ يانغ وبكين في التحسن، قام الزعيم الكوري الشمالي بزيارة إلى السفارة الصينية في بيونغ يانغ ليقدم تعازيه في مصرع 32 سائحًا صينيًّا في حادث تصادم حافلة كانت تقلهم خلال وجودهم في كوريا الشمالية.

وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء إن "كيم" قدَّم تعازيه خلال زيارته للسفارة الصينية في الساعة السادسة والنصف من صباح أمس الاثنين.

وأضاف التقرير أن "كيم" نقل عزاءه الكبير للرئيس الصيني "شي جين بينغ" والحكومة الصينية والحزب الحاكم، وكذلك لعائلات الضحايا.

وتعد هذه المرة الأولى التي تنشر فيها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية نبأ زيارة "كيم" إلى السفارة الصينية.

يُذكَر أن الزعيم السابق "كيم جونغ إيل" كان قد زار السفارة الصينية في عدة مناسبات، لكن "كيم جونغ أون" لم يقم بمثل تلك الزيارات بسبب العلاقات الباردة مع بكين.

وكانت حافلة سياحية قد انقلبت يوم الأحد الماضي في مقاطعة "هوانغ هيه" الكورية الشمالية، مما أسفر عن مقتل 32 سائحًا صينيًّا و4 مرشدين سياحيين كوريين شماليين كانوا على متن الحافلة.