الكشف عن تفاصيل قاعة مباحثات القمة المرتقبة بين الكوريتينVideo

أكتب :

2018-04-25 15:57:04

تحديث :

2018-04-25 18:08:36

تم الكشف عن تفاصيل القاعة التي ستعقد فيها مباحثات القمة بين الكوريتين صباح بعد غد الجمعة، حيث يتوقع أن يدخل الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" في آن واحد من الباب الرئيسي للقاعة.
ويذكر أن قادة الكوريتين في القمتين السابقتين قد دخلوا من بابين مختلفين على يمين ويسار قاعة المباحثات.
وقد تبين أن طاولة مباحثات القمة ستكون دائرية. وأوضح المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أن تصميم طاولة المباحثات يرمز إلى تقليل الحدود الفيزيائية من خط الهدنة وتضييق المسافة الذهنية التي سببتها سبعون عاما من الانقسام، إضافة إلى توفير جو مفتوح للحوار. 
وأوضحت مصادر في سيول أنه سيتم وضع خريطة شبه الجزيرة الكورية خلف مقعدي القائدين، بينما تم تعليق لوحة على جدران القاعة تصور جبل "كوم كانغ" تعبيرا عن التطلع إلى نجاح المباحثات.
وكانت الكوريتان قد عقدتا بروفة مشتركة للقمة، حيث تم فحص طرق تنقل القائدين والإجراءات البروتوكولية، كما تم افتتاح مركز الصحافة الرئيسي من أجل نقل المباحثات التي ستعقد لأول مرة منذ 11 عاما إلى جميع أنحاء العالم.
 

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محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
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