مفاوضات كورية صينية حول صيد الأسماك

عقدت كوريا الجنوبية والصين الدورة العاشرة من اجتماعات التعاون المشترك في مجال صيد الأسماك، وذلك في منطقة "شامون" الصينية أمس حيث ناقشتا سبل تقليل عمليات الصيد الصينية غير القانونية، إلا أن الجانبين اختلفا حول سبل تحقيق ذلك.

وحسبما أوضحت وزارة الخارجية الكورية، اتفق الجانبان على أن جهود حكومتي البلدين ساهمت في تقليل اختراقات سفن صيد الأسماك للمياه الإقليمية منذ النصف الأول من العام الماضي وتخفيض عمليات صيد الأسماك غير القانونية بواسطة سفن الصيد الصينية بالقرب من خط الحدود الشمالي.

وأكد الجانب الكوري أنه لم يتم القضاء على المقاومة العنيفة من جانب السفن الصينية خلال عمليات الصيد غير القانوني، ودعا الجانب الصيني إلى اتخاذ إجراءات فعالة في هذا الصدد.

وردا على ذلك، أوضح الجانب الصيني أنه يقوم بتعزيز الرقابة على عمليات الصيد غير القانونية من خلال نشر قوارب للشرطة البحرية بشكل مستمر في بحر الغرب.

كما طلب الجانب الصيني من الجانب الكوري اتخاذ الحذر من احتمال حدوث خسائر بشرية في أثناء مساعيه للسيطرة على عمليات الصيد غير القانوني، وأعرب عن الشكر للحكومة الكورية على توفير الإنقاذ للسفن الصينية وطواقمها عندما تواجه حالات طوارئ.

وقالت الوزارة الكورية إن الجانبين اتفقا على عقد الدورة الحادية عشر من هذه الاجتماعات في وقت مناسب خلال النصف الثاني من هذا العام في كوريا.