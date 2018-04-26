زيادة عدد المصابين الكوريين في حالة خطرة في حادث تورنتو

صرحت وزارة الخارجية الكورية بأنها تأكدت من وجود اثنين آخرين من المواطنين الكوريين في حالة خطرة نتيجة لحادث الدهس بالسيارة الذي وقع في مدينة تورنتو الكندية أول من أمس الثلاثاء.

وقال مسؤول في الوزارة اليوم إن الشرطة الكندية أبلغت القنصلية الكورية في تورنتو بوجود مصابين إضافيين من الكوريين في الحادث، موضحا أن عدد ضحايا الحادث من الكوريين قد بلغ حتى الآن 5 أشخاص، توفي منهم اثنان، بينما الثلاثة الآخرون في حالة خطرة.

وقد التقى القنصل الكوري في تورنتو بمدير مركز الشرطة هناك حيث تأكد من هويات الكوريين الخمسة وطلب منه تعيين شرطي لدعم المواطنين الكوريين هناك.

وقال المسؤول إن القنصلية الكورية أنشأت مكتبا للمساعدة في المستشفى الذي يعالج فيه المصابون، كما تنظم لقاءات مع الضحايا، مشيرا إلى أنها ستقدم مختلف أنواع المساعدات القنصلية السريعة بما في ذلك دعم أسر الضحايا وتقديم إرشادات حول نظام تقديم تعويضات للضحايا هناك.