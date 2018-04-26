استمرار الخلافات السياسية بين المعسكرين الحاكم والمعارض

اشتدت الخلافات بين المعسكرين الحاكم والمعارض في كوريا بشأن الجهة التي تتحمل مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق حول القانون الخاص بتعديل الدستور.

وقالت "تشو مي إيه" رئيسة الحزب الديمقراطي الحاكم إن المعسكر المعارض ضيّع الوقت الذهبي لتعديل الدستور من أجل تفويت الفرصة، مؤكدة على مسؤولية المعسكر المعارض عن الفشل في إجراء تصويت على تعديل الدستور بالتوازي مع الانتخابات المحلية في الثالث عشر من شهر يونيو.

وأضافت "تشو" خلال اجتماع عام لنواب الحزب أن 23 يوما قد مرت على افتتاح الدورة البرلمانية غير العادية لشهر أبريل، إلا أن المعسكر المعارض ظل يكرس جهوده في النزاعات السياسية، وأهمل المسؤولية التي يجب عليه القيام به.

وفيما يتعلق بطلب المعسكر المعارض إجراء تحقيقات خاصة في فضيحة تزوير الآراء على الإنترنت، قال "او وان شيك" زعيم التكتل البرلماني عن الحزب الحاكم إن طلب التحقيق يمثل نوعا من عدم الخضوع لنتائج الانتخابات الرئاسية، مشددا على رفض الحزب لذلك الطلب.

وفي المقابل، عقد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي اجتماعا عاما لنوابه أمام مقر شركة "نيفر" البوابة الرئيسية للإنترنت في كوريا، ودعا إلى إجراء تحقيقات مع نيفر التي تواطأت مع فضيحة "تزوير الآراء على الإنترنت".

وقال "كيم سونغ تيه" زعيم التكتل البرلماني عن الحزب المعارض إن الفضيحة قد بينت أن البوابات الرئيسية للإنترنت بما فيها نيفر، تتحكم في الرأي العام في الواقع، ومن ثم يتوجب إجراء رقابة اجتماعية عليها.

وفي غضون ذلك، عقدت ثلاثة أحزاب معارضة أخرى وهي حزب الإصلاح المستقبلي وحزب الديمقراطية والسلام وحزب العدالة، مؤتمرا صحفيا في البرلمان دعت فيه الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إلى العمل على إجراء التصويت الشعبي حسب جدول جديد من خلال الاتفاق على مسودة تعديل الدستور قبل الانتخابات المحلية التي ستجري يوم13 من الشهر القادم إلى جانب تطبيع أعمال البرلمان.