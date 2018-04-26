الرئيس الكوري يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الياباني

أجرى الرئيس الكوري "مون جيه إين" اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" أمس من أجل تبادل الآراء حول التغيرات الحالية في شبه الجزيرة الكورية.

وقال الرئيس "مون" خلال الاتصال إن نجاح مباحثات القمة بين الكوريتين سيساعد كثيرا على تطبيع العلاقات بين كوريا الشمالية واليابان، إلى جانب تمهيد الطريق لمباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية.

وأشار "مون" إلى أن الإعلان عن نهاية الحرب في شبه الجزيرة الكورية لن يتم عبر الحوار بين الكوريتين فقط، بل يجب أن يحدث اتفاق بين الكوريتين والولايات المتحدة على الأقل في هذا الصدد، وطالب اليابان بالتعاون لتحقيق هذا الهدف.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها الرئيس مون ثلاثة أطراف على الأقل، وهي الكوريتان والولايات المتحدة، للإعلان عن نهاية الحرب، مما يشير إلى خريطة نظام السلام التي ستسعى إليها الحكومة الكورية الجنوبية في المستقبل.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الياباني عن تطلعه إلى إمكانية عقد مباحثات قمة بين اليابان وكوريا الشمالية، وقال إنه إذا نجحت مباحثات القمة بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، فسوف يمكن إجراء حوار بين اليابان وكوريا الشمالية بشكل طبيعي.

كما طالب رئيس الوزراء الياباني الرئيس مون بمناقشة مسألة المختطفين اليابانيين في كوريا الشمالية، خلال مباحثات القمة بين الكوريتين، وردا على ذلك وعد مون بقل موقف رئيس الوزراء الياباني إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون".



