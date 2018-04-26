اجتماع لمستشاريْ الأمن القومي الكوري والأمريكي في واشنطن

صرح "يون يونغ تشان" المسؤول عن الشؤون الإعلامية في مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي بأن "جونغ اوي يونغ" مستشار الأمن القومي قد التقى بنظيره الأمريكي "جون بولتن" في البيت الأبيض، صباح اليوم.

وخلال اللقاء الذي استغرق حوالي ساعة، تبادل الجانبان الآراء حول سبل التعاون الوثيق بين البلدين من أجل تحقيق هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، إلى جانب مناقشة الاستعدادات لمباحثات القمة بين الكوريتين.

كما ناقش "جونغ" و"بولتن" إمكانية إجراء لقاء بين الرئيسين الكوري الجنوبي والأمريكي قبل عقد مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية، وهو ما قد يتم في منتصف الشهر القادم.

وصرح جونغ بعد انتهاء اللقاء قدر بأن مباحثاته مع نظيره الأمريكي كانت عملية ومفيدة للغاية، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على التعاون الوثيق من أجل إنجاح مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية.

ويذكر أن هذا اللقاء يأتي قبل يومين من انعقاد مباحثات القمة بين الكوريتين