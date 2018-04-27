آخر بروفة استعدادا لمباحثات القمة بين الكوريتين

يقوم مسؤولون من الكوريتين اليوم، أي قبل يوم واحد من القمة التاريخية بين الجانبين، بآخر عمليات الفحص والترتيب لمباحثات القمة، حيث يشارك في آخر بروفة للقمة الأعضاء الستة في الوفد الرسمي الكوري الجنوبي، بمن فيهم رئيس لجنة إعداد المباحثات "إيم جونغ سوك"، ومستشارالأمن القومي "جونغ أوي يونغ".

وكان فريق العمل الكوري الجنوبي قد أجرى فحوصات مشتركة مع نظيره الشمالي، حيث تم ترتيب وتنسيق كل التفاصيل ذات الصلة بالقمة، وفي مقدمتها شؤون الحراسة والأمن، حيث سيتجاوز الزعيم الكوري الشمالي خط الفصل العسكري لأول مرة منذ انقسام شبه الجزيرة الكورية.

كما أجريت تدريبات خاصة لصنع ونقل طبق المعكرونة الباردة من مطعم "اوك ريو كوان" في بيونغ يانغ إلى مكان مأدبة العشاء التي ستقام خلال القمة.

وتم أيضا فحص الأجهزة الخاصة بنقل بث حي للقاء بين قائديْ الكوريتين إلى جميع أنحاء العالم.

ومن ناحية أخرى، يكرس الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" جهوده للإعداد للمباحثات اليوم دون القيام بعمل رسمي آخر.



