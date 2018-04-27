اختتام التدريبات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة اليوم

أكتب :

2018-04-26 11:35:40

تحديث :

2018-04-26 12:08:07

اختتام التدريبات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة اليوم

تختتم القوات الكورية الجنوبية والأمريكية تدريباتها العسكرية السنوية المشتركة اليوم، أي قبل يوم واحد من موعد انعقاد مباحثات القمة بين الكوريتين.
وصرح مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي بأن قيادة قوات البلدين ستعقد اجتماعا اليوم لتقييم  نتائج التدريبات، وسوف تقرر اختتامها اعتمادا على ذلك التقييم.
ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تأتي من أجل عقد مباحثات القمة بين الكوريتين في جو سلمي.
تجدر الإشارة إلى أن قوات البلدين بدأت في إجراء التدريبات العسكرية في الأول من هذا الشهر، حيث أعلنت في ذلك الوقت عن تنفيذ التدريبات لمدة 4 أسابيع، إلا أنها لم توضح موعد اختتامها بالتحديد.
وقد شارك في تلك التدريبات حوالي 11 ألفا و500 جندي أمريكي، إلى جانب حوالي 300 ألف جندي كوري جنوبي.
وتنوي القوات الكورية الجنوبية والأمريكية التوقف مؤقتا يوم الغد، وهو يوم مباحثات القمة، قبل إجراء تدريبات "الحل الأساسي" باستخدام المحاكاة الكمبيوترية.

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