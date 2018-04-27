مجلس الشيوخ الأمريكي يمدد القانون الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تمديد قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، إلى عام 2022، وذلك قبيل انعقاد القمة بين الكوريتين، والقمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

ووفقًا لمسؤول في الكونغرس الأمريكي، وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على تمديد القانون دون تصويت في جلسة عامة عقدت أول أمس الثلاثاء.

ويهدف القانون الصادر في عام 2017، والذي اقترحه السناتور الجمهوري "ماركو روبيو"، إلى تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية المعلومات في كوريا الشمالية، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الهواتف المحمولة وبطاقات الذاكرة المصغرة ومشغلات الصوتيات والمرئيات والفيديو.

ويشير القانون إلى أن الحكومة الأمريكية ينبغي أن تستمر في الاهتمام بتحسين الوصول إلى المعلومات في كوريا الشمالية، من خلال استكشاف التقنيات الجديدة والناشئة، وتوسيع نطاق البث الإذاعي غير الحكومي إلى كوريا الشمالية، بما في ذلك بث الأخبار والمعلومات.