أعلن "إيم جونغ صوك" كبير مساعدي الرئيس الكوري الجنوبي اليوم الخميس أن قائديْ الكوريتين سيعقدان أول لقاء تاريخي بينهما في قرية الهدنة "بان مون جوم" غدًا الجمعة في الساعة 9:30 صباحًا، قبل عقد جولتين من مباحثات القمة.

وقال "إيم" الذي يرأس اللجنة التحضيرية للقمة، في مؤتمر صحفي إن "كيم جونغ أون" سيعبر خط الحدود العسكري، وسيستقبله الرئيس "مون" أمام قاعة المؤتمرات التابعة للجنة الأمم المحايدة الإشرافية.



وسيتوجه القائدان من هناك إلى موقع حفل الترحيب، حيث يحيط به جنود الشرف من الجيش الكوري الجنوبي.

وبعد مراسم الترحيب، سيتوجه الرئيس الجنوبي والزعيم الشمالي إلى دار السلام، حيث يوقع "كيم" في دفتر الزوار في ردهة الطابق الأول، ثم يتم التقاط بعض الصور له مع الرئيس "مون".



وبعد ذلك سيعقد الجانبان مباحثات قمة بدءا من الساعة 10:30 في الطابق الثاني من دار السلام.

وسوف ترافق الزعيم الشمالي أخته الصغرى "كيم يو جونغ" وثمانية آخرين، بينما سيرافق الرئيس "مون" سبعة مسؤولين.

وبعد القمة الصباحية، سيتناول القائدان الغداء، قبل لقائهما بعد الظهر لزراعة شجرة صنوبر معًا، على أمل تحقيق السلام والازدهار.

ومن المقرر أن يوقع القائدان على بيان مشترك بعد القمة.



وسيتم إقامة عشاء ترحيبي في الطابق الثالث من دار السلام، حيث يستضيف الرئيس "مون" بعده مراسم توديع "كيم"، والتي ستتضمن بث تسجيل مصور لدار السلام، تحت عنوان: "ربيع موحَّد".

وشدد "إيم" على أن التركيز الأساسي في جدول أعمال القمة هو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وإقامة السلام الدائم.

وسوف تجري كوريا الجنوبية البروفة النهائية للقمة بعد ظهر اليوم الخميس.