كيم جونغ أون يبدى استعداده لزيارة سيول في أي وقت

تبادل الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" حوارا وصف بأنه غير عادي وذو معنى خاص، وذلك خلال الجلسة الصباحية من محادثات القمة بينهما.

وقال "يون يونغ تشان" مساعد الرئيس للتواصل مع الشعب في موجز صحفي بعد انتهاء الجلسة الصباحية إن الزعيم "كيم" أبدى للرئيس "مون" استعداده لزيارة عاصمة كوريا الجنوبية سيول "في أي وقت" إذا تمت دعوته.

وقال "كيم" أيضا إنه حضر القمة من أجل وضع حد للمجابهة بين الكوريتين، ودعا الرئيس "مون" إلى تكرار لقاءات بينهما والمضي قدما بشكل مشترك نحو الأمام بعزم قوي.

وأضاف "كيم" إنه يعرف أن الرئيس "مون" لم يتمكن من النوم جيدا في الليل لرئاسة اجتماعات مجلس الأمن القومي حتى الصباح الباكر بسبب كوريا الشمالية.

وأكد أنه سيتخذ التدابير اللازمة لضمان نوم عميق للرئيس "مون"، موضحا بذلك أن كوريا الشمالية لن تجري تجربة نووية إضافية.

وقال الزعيم "كيم" إن العالم ينظر لمحادثات القمة بين قائدي الكوريتين بنظرة متشائمة، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تحقيق التوحيد بين الكوريتين بالاكتفاء الذاتي.

ومن جانبه، عبر الرئيس "مون" عن أمله في زيارة جبل "بيك دو" الواقع عند الحدود بين كوريا الشمالية والصين عن طريق الأراضي الكورية الشمالية.