قادة الكوريتين يحضرون مأدبة عشاء القمة بين الكوريتين

حضر ما مجموعه 62 مسؤولًا من كوريا الجنوبية والشمالية مأدبة العشاء، التي اختتمت قمة اليوم الجمعة بين الكوريتين، وكان من بين الحضور الرئيس مون جيه إين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وزوجتاهما.

وقد أعلن المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية كيم إيوي كيوم قائمة الحاضرين خلال مؤتمر صحفي عُقِد في المركز الصحفي الرئيسي في مدينة كويانغ، بعد ظهر اليوم الجمعة.

واستضافة السيدة الأولى في كوريا الجنوبية "كيم جونغ سوك" المأدبة التي أقيمت في الطابق الثالث من دار السلام، على الجانب الجنوبي من قرية الهدنة في بان مون جيوم، والتي ضمت كيم وزوجته ري سول جو، وأخته كيم يو جونغ.

وشارك في المأدبة أيضًا الرئيس الفخري لكوريا الشمالية كيم يونغ نام، ونائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الحاكم في الشمال كيم يونغ تشول، وهون سونغ وول، رئيسة أوركسترا سامجيون في كوريا الشمالية.



وقد رجع ثلاثة من المسؤولين الكوريين الشماليين التسعة الذين رافقوا كيم خلال القمة إلى الشمال دون حضور العشاء، ومن بينهم ري ميونغ سو رئيس الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي، ووزير الدفاع الشمالي باك يونغ سيك، ووزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو.



وقد حضر المأدبة من الطرف الكوري الجنوبي 34 مشاركًا، ومن بينهم سياسيون وقادة الأعمال والمساعدون الرئاسيون والفنانون.

وحضر العشاء رئيسة الحزب الديمقراطي تشو مي إيه، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب وو وون شيك، والنائب بارك جي وون عن حزب الديمقراطية والسلام، إلى جانب وزير الثقافة دو جونغ هوان، وغيرهم من السياسيين.



وقد حضر العشاء أيضًا المغنيان تشو يونغ بيل ويون دو هيون، اللذان زارا كوريا الشمالية ضمن الوفد الفني الكوري الجنوبي في الشهر الماضي.



وقد بدأت المأدبة بعزف مجموعتين من فرق الآلات الموسيقية الوترية، مجموعة هيه كيوم من الجنوب، ومجموعة أونغ نيو كيوم من الشمال، على أمل التغلب على الخلافات وخلق جو من الانسجام بين الكوريتين.

وبعد العشاء، التقى الرئيسان وزوجتاهما بالفنانين الذين أحيوا هذا الحفل، وحضروا أداء ثقافيًّا لتوديع الوفد الكوري الشمالي.