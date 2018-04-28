إعلان القمة قد يتوجه نحو موافقة من البرلمان

من المقرر أن ينفذ مكتب الرئاسة إجراءات متابعة لإعلان القمة بين الكوريتين بطريقة سريعة وشفافة بناء على القانون والإجراءات الواجبة.

أصدر البيت الأزرق بيانا بعد الكشف عن الإعلان المشترك من قبل زعيمي الكوريتين خلال قمة الجمعة.

ومن المتوقع أن يمر إعلان القمة من خلال مداولات مجلس الوزراء وموافقة الرئيس، يليها تصديق البرلمان فإصداره للجمهور.

إلا أن المكتب الرئاسي أوضح أن الحاجة إلى موافقة البرلمان سيتم تحديدها من خلال مراجعة بين الجهات ذات الصلة بما في ذلك هيئة التشريعات والتنظيم الحكومي.

وتنبع هذه الخطوة من قلق من أن يكون الاتفاق بين الكوريتين مصدرا لجدل سياسي خلال عملية التصديق في البرلمان وخاضعا له.

كما سيقوم مكتب الرئاسة بتحويل لجنة التحضير للقمة إلى لجنة توجيهية بشأن تنفيذ إعلان القمة. وستقوم اللجنة الجديدة بتنفيذ وفحص خطوات متابعة نتائج التنفيذ على مستوى الحكومة.

