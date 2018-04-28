الحزب الديمقراطي يصف قمة الكوريتين بالتاريخية وحزب كوريا الحرة يرحب

أكتب :

2018-04-28 15:31:37

تحديث :

2018-04-28 15:51:24

الحزب الديمقراطي يصف قمة الكوريتين بالتاريخية وحزب كوريا الحرة يرحب

أصدرت الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية تقييمات متعارضة بشأن إعلان القمة بين الكوريتين الذي أصدر يوم أمس الجمعة.
ورحب الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب الديمقراطية والسلام وحزب العدالة بإعلان القمة باعتباره "إنجازا تاريخيا".
أما حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي انتقد الإعلان لعدم توصله إلى اتفاق ملموس حول نزع الأسلحة النووية، قائلا إنه فشل في تحقيق هدف تفكيك الأسلحة النووية الكورية الشمالية.
ووصفت المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي كيم هيون في بيان نتائج القمة بالإعلان التاريخي الممهد للطريق نحو تخفيف حدة التوتر بين الكوريتين والتوحيد الكوري.
وقالت إن الإعلان يدمج أيضًا خطة عمل مفصلة للمهام المستقبلية.
رئيس حزب كوريا الحرة هونغ جون بيو من جانبه وصف القمة في منشور على "فيسبوك" على أنها "عرض سياسي باسم السلام".


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