مون و ترامب يتفقان على التشاور الوثيق حول قمة كوريا الشمالية و الولايات المتحدة القادمة

اتفق الرئيس مون جاي ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على مواصلة التشاور الوثيق لضمان أن تتوصل القمة القادمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى اتفاق حول إجراءات ملموسة لنزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.

ذكر المكتب الرئاسى اليوم الاحد ان الزعيمين توصلا الى الاتفاق خلال محادثة هاتفية يوم السبت استمرت لمدة 75 دقيقة.



وقال المكتب الرئاسي إن الزعماء ناقشوا نتائج قمة مون التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يوم الجمعة في قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم.

وورد أن ترامب قد قدم تهانيه على القمة الناجحة وأشاد بتأكيد الزعيمين الكوريين على هدف مشترك يتمثل في نزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة الكورية.



كما اتفق مون وترامب على ضرورة عقد قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بأسرع ما يمكن للحفاظ على قوة الدفع التي انتجتها القمة الناجحة بين الكوريتين.

كما قام الزعيمان بتضييق الأماكن المحتملة للقمة إلى موقعين او ثلاث وتبادلا وجهات النظر حول إيجابيات وسلبيات المواقع المرشحة.



وقال ترامب يوم السبت انه قام "بحديث طويل وجيد جدًا" مع مون ، ومن المحتمل أن يعقد اجتماعه مع كيم في مايو أو أوائل يونيو.

وقال ترامب إن الأمور تسير على ما يرام وأن الوقت ومكان اجتماعه مع كيم قد تم تحديده ، مضيفين أنهما قاما الآن بتضييق الموقع المحتمل لأول قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى دولتين أو ثلاث دول.