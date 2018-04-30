توقعات بعقد القمة بين سيول وواشنطن مبكرا عما هو مخطط له

كشف مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية عن أن هناك احتمالا بعقد محادثات القمة بين الرئيس "مون جيه إين" ونظيره الأمريكي "دونالد ترامب" بشكل مبكر عما هو مخطط له في منتصف شهر مايو المقبل.

وجاءت هذه التوقعات بعد أن أكد الرئيس الأمريكي "ترامب" أن اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سيعقد في غضون الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

وتوقع المسؤول أن يتم الإعلان عن مكان وجدول أعمال محادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في المستقبل القريب، مشيرا إلى أنه قد تم تضييق الفجوة في وجهتي نظر الجانبين بشأن هذه التفاصيل.



