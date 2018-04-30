الجيش الكوري الجنوبي يسحب مكبرات الصوت من الحدود مع كوريا الشمالية

من المقرر أن يسحب الجيش الكوري الجنوبي مكبرات الصوت التي تستخدم في البث الدعائي المضاد لكوريا الشمالية على طول الحدود معها، اعتبارا من الغد الثلاثاء، بناء على ما تم الاتفاق عليه في إعلان "بان مون جوم" الذي صدر في ختام محادثات القمة بين الكوريتين، يوم الجمعة الماضي.

وأعربت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن توقعاتها بأن ترد كوريا الشمالية بالمثل على سحب مكبرات الصوت. وأضافت أن كوريا الجنوبية لم تقم بإرسال منشورات مناهضة للنظام الكوري الشمالي على المستوى الحكومي منذ عام 2010.

الجدير بالذكر أن البث الدعائي عبر مكبرات الصوت قد بدأ لأول مرة في شهر مايو من عام 1963 في منطقة الحدود الغربية كسلاح للحرب النفسية بين الكوريتين.

وتخطط وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لإجراء اتصالات رفيعة المستوى بين الجيشين الجنوبي والشمالي لبحث القضايا المتعلقة بسبل تخفيف حدة التوتر العسكري في المنطقة منزوعة السلاح.