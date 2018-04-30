كيم جونغ أون مستعد لإجراء حوار مع اليابان

أكتب :

2018-04-30 13:19:39

تحديث :

2018-04-30 13:32:11

كيم جونغ أون مستعد لإجراء حوار مع اليابان

أجرى الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الأحد مكالمتين هاتفيتين مع كل من رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" والرئيس الروسي "فلادمير بوتين"، حيث قدم شرحا لرئيس الوزراء الياباني حول ننائج قمته مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".
وقال الرئيس "مون" إنه قد قام بنقل رغبة اليابان في تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية بشرط حل القضايا التاريخية الماضية المعلقة بينهما، وأن الزعيم "كيم" قد عبر عن استعداده لإجراء حوار مع اليابان.
وردا على ذلك، أشاد "آبيه" بتصرفات كوريا الشمالية الأخيرة معربا عن أمله في أن يؤدي ما جاء في إعلان "بان مون جوم" إلى إجراءات تفصيلية.
وفي المكالمة الهاتفية مع الرئيس الروسي "بوتين"، عبر "بوتين" عن أمله في أن تؤدي نتائج محادثات القمة بين الكوريتين إلى تنفيذ مشروعات التعاون الثلاثي بين روسيا والكوريتين.

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