الرئيس مون جيه إين يحتفل بعيد العمال

أكتب :

2018-05-01 15:54:56

تحديث :

2018-05-01 16:37:09

الرئيس مون جيه إين يحتفل بعيد العمال

احتفل الرئيس "مون جيه إين" بعطلة عيد العمال اليوم الثلاثاء، وتعهد بأن تستمر حكومته في مساعيها لتشكيل مجتمع يتم فيه احترام العمل.
وقال الرئيس "مون" إن قيمة وأهمية العمل ليست مسألة أيديولوجية، لكنها قضية تعبر عن قيمة وكرامة الناس أنفسهم.
ووصف "مون" مشاكل انخفاض معدلات المواليد وزيادة الشيخوخة في المجتمع وانتشار البطالة بين الشباب، وتفاقم عدم المساواة في الثروة، بأنها مشاكل ذات صلة بالعمل، وشدد على أن الحكومة ستظل مصممة على دعم العمال وإدارات الشركات للحفاظ على الحوار والتواصل المشترك من أجل التوصل إلى حلول وسطية بينهما.
وكما جرت العادة، شهدت كوريا الجنوبية اليوم احتفالات عمالية ضخمة بهذه المناسبة، حيث أقام اتحاد النقابات العمالية الكورية حدثا بعنوان "ماراثون عيد العمال" في ملعب "جام شيل" الأولمبي، بينما عقد الاتحاد الكوري للنقابات العمالية مسيرة حاشدة في "سيول بلازا".


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