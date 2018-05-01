مدينة سيول تسعى إلى تنفيذ تبادلات رياضية وثقافية مع بيونغ يانغ

أكتب :

2018-05-01 15:58:04

تحديث :

2018-05-01 15:58:04

تدرس حكومة العاصمة سيول إطلاق برامج مختلفة للتبادلات مع عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ، وذلك في أعقاب القمة التاريخية بين الكوريتين.
ووفقًا لمسؤول في مدينة سيول أمس الاثنين، يتم التخطيط حاليا لبدء تبادلات مع بيونغ يانغ في قطاعي الرياضة والثقافة، إضافة إلى مساعٍ لاستضافة مشتركة للمهرجان الرياضي الوطني السنوي المائة في الجنوب، المقرر عقده في العام القادم.
وسيعقد عمدة سيول "بارك وان سون" والمستشارون في لجنة التعاون والتبادلات بين الكوريتين في مدينة سيول، محادثات بشأن هذه المسألة غدا الأربعاء.
وقال المسؤول إنه ليس من السهل على سيول توسيع برامج التبادلات بين الكوريتين إلى ما هو أبعد من قطاعيْ الثقافة والرياضة بسبب العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن توسيع المساعدات الإنسانية سيكون أيضًا جزءًا من المناقشات.

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