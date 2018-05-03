الأمم المتحدة تسعى إلى التأكد من إغلاق موقع بونغ كيه ري

أجرى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" اتصالا هاتفيا أمس بالأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" حيث تبادل معه الآراء حول إرسال الأمم المتحدة خبراء إلى موقع "بونغ كيه ري" النووي الكوري الشمالي للتأكد من إغلاقه.

وكان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد تعهد بإغلاق المواقع النووي، ومن ثم قررت الأمم المتحدة التأكد من ذلك، وبالتالي من المرجح أن تتولى هذه المهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أيضا أن تبحث الأمم المتحدة عملية بناء منطقة للسلام في المنطقة منزوعة السلاح والتي اتفق عليها قائدا الكوريتين. وخلال الاتصال الهاتفي اقترح الرئيس الكوري على الأمين العام للأمم المتحدة أن تصدر المنظمة الدولية بيانا يدعم إعلان "بان مون جوم" الصادر في ختام القمة بين الكوريتين، وهو ما رد عليه غوتيريس بالترحيب.

ويذكر أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي قد بدأت في دراسة إمكانية استثناء المساعدات الإنسانية من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.



