مباحثات قمة بين كوريا وتركيا

أكتب :

2018-05-02 16:14:33

تحديث :

2018-05-02 16:27:09

مباحثات قمة بين كوريا وتركيا

عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" مباحثات قمة اليوم مع نظيره التركي "رجب طيب إردوغان" الذي يزور إلى كوريا حاليا.
ومن المقرر أن يستعرض الجانبان التطورات في علاقات المشاركة الاستراتيجية بين البلدين  وسبل تعزيز التعاون والمعاملة بالمثل بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها التجارة والاستثمار والمواصلات والطاقة والموارد الطبيعية.
كما يتوقع أن يناقش الجانبان مسألة بناء نظام السلام في شبه الجزيرة الكورية.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي كتب رسالة باللغة الكورية عبر موقع تويتر يوم 27 من الشهر الماضي قال فيها إنه سعيد بعقد مباحثات القمة بين الكوريتين في منطقة بان مون جوم، واضاف أنه سيناقش هذه المسألة مع الرئيس مون في إثناء زيارته إلى سيول.  

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محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
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