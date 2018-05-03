بيان بان مون جوم يتطابق مع الموقف الأمريكي حول إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية

قال "جو ميونغ كيون" وزير التوحيد الكوري الجنوبي في تصريحات أدلى بها أمس إن نزع الأسلحة النووية بشكل كامل كما تم الاتفاق عليه في بيان بان مون جوم، يعني نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية بشكل كامل وقابل للتفتيش ولا رجعة عنه.

وأشار إلى أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أكد على عزمه حل قضية نزع الأسلحة النووية، حيث قال إن كوريا الشمالية لا تحتاج إلى امتلاك أسلحة نووية إذا تم الإعلان عن نهاية الحرب وضمان عدم الاعتداء.

وكان الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد صرح في لقاء مع وسائل الإعلام المحلية يوم 19 من الشهر الماضي بأن كوريا الشمالية أعربت عن إرادتها التجريد التام من الأسلحة النووية أمام المجتمع الدولي.

ويرى المحللون أن بيان بان مون جوم سيمثل حلقة مهمة فيما يتعلق بالمناقشات حول نزع الأسلحة النووية في مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية التي ستعقد في غضون هذا الشهر.