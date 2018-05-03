اختتام التدريبات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن اليوم

تختتم اليوم التدريبات العسكرية السنوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، "الحل الأساسي"، والتي كانت قد بدأت منذ يوم 23 من الشهر الماضي.

وقال مسؤول في الجيش الكوري إن التدريبات ستختتم اليوم، ثم تجري عملية تقييمها غدا الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التدريبات ترتكز على المحاكاة بالكومبيوتر، وتشمل تدريبات للدفاع بواسطة القوات الكورية الجنوبية والأمريكية المتحالفة على افتراض وجود هجمات كورية شمالية، بينما يشمل القسم الثاني منها افتراض شن هجوم بواسطة سيول وواشنطن.

كانت السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية قد أوقفت التدريبات يوم 27 من أبريل الماضي، وهو اليوم الذي شهد مباحثات القمة التاريخية بين الكوريتين.

أما التدريبات العسكرية الكورية الجنوبية الأمريكية في الهواء الطالق، التي تقام من خلال نشر قوات فعلية ومعدات، فقد بدأت في الأول من الشهر الماضي واختتمت يوم 26 من نفس الشهر، أي قبل يوم واحد من مباحثات القمة بين الكوريتين.

وأجرت السلطات العسكرية من البلدين هذه التدريبات العسكرية السنوية على مستوى منخفض واضعة في اعتبارها الجهود الدبولماسية القمة التي تؤثر بشكل كبير على الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، بما فيها القمة بين الكوريتين، والقمة المرتقبة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ومن ثم لم يتم نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية مثل حاملات الطائرات، في شبه الجزيرة الكورية، كما تم تقليص الكشف عن مشاهد التدريبات لوسائل الإعلام إلى أبعد الحدود.