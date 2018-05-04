مستشار الرئيس يؤكد على أهمية وجود القوات الأمريكية في كوريا

قال "مون جونغ إين" المستشار الخاص للرئيس الكوري الجنوبي للشؤون الدبلوماسية والأمنية والوحدوية إنه لم يطالب بانسحاب القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.

وأضاف أن تصريحاته السابقة حول أنه لا يمكن تبرير وجود القوات الأمريكية في كوريا بعد توقيع اتفاقية للسلام تُفسر باحتمال إجراء مباحثات حول وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في حالة تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وأكد أنه لديه وجهة نظر إيجابية حول ضرورة وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية حتى بعد توقيع اتفاقية سلام في شبه الجزيرة الكورية.

وقال إن كوريا الشمالية اتخذت قرارا استراتيجيا يركز على الإنعاش الاقتصادي بدلا من تطوير البرامج النووية.

وكان المستشار "مون" قد كتب مقالا لمجلة أمريكية متخصصة في الشؤون الدبلوماسية قال فيه إن وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية قد يكون أمرا غير مبرر إذا تم توقيع اتفاقية للسلام في شبه الجزيرة الكورية.