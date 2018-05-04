مستشار الأمن القومي الكوري يقوم بزيارة لواشنطن

أكتب :

2018-05-04 14:36:21

تحديث :

2018-05-04 15:57:03

مستشار الأمن القومي الكوري يقوم بزيارة لواشنطن

قال مكتب الرئاسة الكورية إن مستشار الأمن القومي الكوري "تشونغ أوي يونغ" يقوم حاليا بزيارة للولايات المتحدة.
وصرح مسؤول في مكتب الرئاسة اليوم الجمعة بأن "تشونغ" يقوم بزيارة لم يكن معلنا عنها إلى واشنطن بناء على طلب من مجلس الأمن القومي الأمريكي، حيث يلتقى بنظيره الأمريكي "جون بولتون" ويبحث معه موقع عقد محادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والقضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وقال المسؤول إن المكتب لم يكشف عن هذه الزيارة مسبقا بناء على طلب من واشنطن.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها  مستشار الأمن القومي الكوري "تشونغ" بزيارة للولايات المتحدة منذ عقد القمة بين الكوريتين يوم الجمعة الماضي.
ونفى المسؤول صحة التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وقالت فيه إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أصدر أوامره لوزارة الدفاع الأمريكية بتخفيض حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.

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