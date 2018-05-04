ارتفاع نسبة تأييد الرئيس الكوري بـ10%

أكتب :

2018-05-04 14:43:40

تحديث :

2018-05-04 15:03:53

ارتفاع نسبة تأييد الرئيس الكوري بـ10%

ارتفعت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" لتتجاوز 80%.
وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال يومي الثاني والثالث من مايو الجاري على 1002 من المواطنين البالغين، وصلت نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى 83%، بارتفاع قدره 10% مقارنة بالأسبوع الماضي.
وتعد هذه هي ثاني أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ تولي الرئيس "مون" منصبه، حيث كانت نسبة تأييده قد سجلت أعلى مستوياتها في الأسبوع الأول من شهر يونيو من العام الماضي عندما بلغت 84%.
أما نسبة المعارضة فقد سجلت 10%، بانخفاض 8% مقارنة بالأسبوع الماضي.
وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 55%، بينما بلغت نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 12%، وحزب المستقبل 6%، وحزب العدل 5%، وحزب السلام الديمقراطي 1%.
ويذكر أن هامش الخطأ في هذا الاستطلاع يبلغ زائد أو ناقص 3.1%.

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