اجتماع بين وزراء الطاقة لكوريا الجنوبية والسعودية

عقد وزير التجارة والصناعة والطاقة "بيك أون كيو" محادثات مع نظيره السعودي في سيول اليوم الجمعة، لمناقشة التعاون الثنائي في قطاع الطاقة.

وقالت الوزارة إن الوزير "بيك" ووزير الطاقة والصناعة والمعادن السعودي "خالد الفالح" ناقشا مشروع التنمية الاقتصادية للبلد العربي، تحت عنوان: رؤية السعودية 2030.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع ثان للجنة ثنائية لبرنامج السعودية 2030، خلال الربع الرابع من هذا العام، وكان الاجتماع الأول للجنة قد عُقِد في أكتوبر من العام الماضي.

وخلال المحادثات، روَّج الوزير الكوري أيضًا لدعم حكومة سيول لفوز الشركات الكورية بمشروعات بناء محطات الطاقة النووية، حيث من المتوقع أن تعلن السعودية قريبًا عن إنشاء أول مشاريعها النووية.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تغيير هيكلها الاقتصادي الذي يعتمد على النفط، اختارت السعودية كوريا الجنوبية كواحدة من الدول النموذجية التي تسعى إلى محاكاتها، وأسست لعلاقات التعاون مع سيول.

الرئيس الكوري يدعو إلى تعزيز التعاون مع السعودية

دعا الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى جهود مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين بلاده والمملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، مؤكدًا على ضرورة توسيع تعاونهما الثنائي في المجالات الأخرى، بما في ذلك القطاع الصحي والثقافي.

وخلال اجتماعه مع وزير الطاقة السعودي الذي يزور البلاد "خالد الفالح"، سعى "مون" أيضًا إلى الترويج للتكنولوجيا النووية لبلاده، مشيرًا إلى أن البلاد قامت ببناء وتشغيل محطات الطاقة النووية بأمان لأكثر من 4 عقود.

وقال الوزير السعودي إن بلاده ترغب في تطوير مفاعلات جديدة صغيرة أو متوسطة الحجم.

كما قال إن السعودية مستعدة للاستثمار في التطوير المشترك للسيارات الكهربية الجديدة مع كوريا الجنوبية.

وقد وصل الوزير السعودي إلى سيول أمس الخميس، في زيارة تستغرق 4 أيام.