قمة بين مون وترامب بواشنطن في 22 مايو

أكتب :

2018-05-05 14:31:05

تحديث :

2018-05-05 16:04:36

قمة بين مون وترامب بواشنطن في 22 مايو

قال مكتب الرئاسة إن الرئيس "مون جيه اين" يخطط للتوجه إلى واشنطن لعقد قمة مع الرئيس "دونالد ترامب" يوم 22 مايو.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة "كيم وي كيوم" أنهما سيناقشان سبل ضمان نجاح قمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية المرتقبة.
وجاء في البيان أيضا أن الزعيمين سيعيدان تأكيد تحالفهما القوي وصداقتهما، بالإضافة إلى الالتزام بالتنسيق الوثيق بشأن التطورات المتعلقة بكوريا الشمالية.
وقد عقد مون وترامب محادثات قمة رسمية مرتين في السابق: الأولى خلال زيارة مون للولايات المتحدة في يونيو من العام الماضي والثانية عندما زار ترامب سيول في نوفمبر.

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