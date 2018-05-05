البيت الابيض يؤكد أن لا تغيير في الموقف الدفاعي بكوريا الجنوبية

قالت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن استعدادهما الدفاعي الثنائي يبقى دون تغيير، مؤكدتان أن لا خطط لتغيير الوضع الدفاعي.

اجتمع مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "تشونغ وي يونغ" مع نظيره الامريكي "جون بولتون" في البيت الابيض يوم أمس الجمعة.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن المسؤولين ناقشا الاستعدادات لزيارة الرئيس "مون جيه اين" إلى البيت الأبيض يوم 22 مايو لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي.

وأوضح المسؤولان بأن التنسيق والتعاون يؤكدان قوة تحالف سيئول-واشنطن بينما تتواصل الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.