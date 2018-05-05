ترامب: سيُعلن عن موعد ومكان انعقاد قمة كوريا الشمالية قريباً

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قريبا.

وقال للصحفيين على متن طائرة اير فورس وان في طريقه الى دالاس في تكساس يوم الجمعة إن هذه التفاصيل "اتفق الجميع عليها".

وتعتبر قرية بانمونجوم الحدودية بين الكوريتين، وهي موقع قمة الجنوب والشمال في الشهر الماضي، أحد الأماكن المحتملة جدا للقمة المرتقبة.

وأضاف ترامب أن الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية من كوريا لن يكون على جدول أعمال الحوار مع زعيم كوريا الشمالية، موضحا أنه لم يُطلب من الولايات المتحدة سحب قواتها.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت في وقت سابق أن ترامب أمر البنتاغون بتوفير خيارات لخفض القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، لكن مستشار الأمن القومي "جون بولتون" نفى هذا التقرير.