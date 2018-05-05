مؤشر مخاطر التخلف عن السداد في كوريا الجنوبية يصل إلى أدنى مستوى سنوي على خلفية تراجع مستوى التوتر

بلغت مخاطر التخلف عن سداد الائتمان في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى لها هذا العام وسط تراجع حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الكوري للتمويل الدولي، فإن مقايضة العجز عن سداد الائتمان، أو مقايضة العجز الائتماني، عن سندات ضمان استقرار العملات الأجنبية في كوريا الجنوبية مع فترة استحقاق تبلغ خمس سنوات، انخفضت إلى 42 نقطة في إغلاق يوم الجمعة في نيويورك.

المستوى القياسي السابق سجل في 11 من يناير الماضي بنحو 42 نقطة.

وانخفض الرقم بأكثر من 30 نقطة من 76 نقطة في سبتمبر الماضي عندما كانت العلاقات بين الكوريتين في دوامة توتر في أعقاب التجربة النووية الكورية الشمالية السادسة.

إن مقايضة العجز عن سداد الائتمان هي مشتق مالي يعوض عن الخسائر عندما يفلس البلد أو الشركة التي أصدرت السندات. ويعكس تكلفة مخاطر الائتمان التحوطية على الديون التجارية أو السيادية. يعني الارتفاع ارتفاع مخاطر الإفلاس بالنسبة للحكومة أو الكيان التجاري.

