مون وشى يتفقان على التعاون الوثيق لإنهاء الحرب الكورية

أكتب :

2018-05-05 15:59:20

تحديث :

2018-05-05 16:04:11

مون وشى يتفقان على التعاون الوثيق لإنهاء الحرب الكورية

اتفق الرئيس "مون جي اين" ونظيره الصيني "شي جين بينغ" على مواصلة التعاون بنشاط لإنهاء الحرب الكورية وتحويل الهدنة إلى معاهدة سلام.
وقال المتحدث باسم الرئاسة "كيم وي كيوم" في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن الزعيمين توصلا للاتفاق خلال محادثة هاتفية أجريت أمس على الساعة الخامسة عصرا ودامت 35 دقيقة.
ذكر المتحدث أن مون شدد على استمرار اهتمام شي ودعمه لعملية تحقيق نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق سلام دائم في المنطقة، بما في ذلك خلال قمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية القادمة.
وهنأ شي مون على نجاح قمة الكوريتين، واقترح أن مواصلة سيول وبكين التواصل الثنائي الوثيق، والحفاظ على تنسيقهما وتعزيزه.
هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مون وشي مع بعضهما البعض بعد القمة التاريخية بين مون والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يوم الجمعة الماضي.

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