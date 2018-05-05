مون يروج لمبيعات المفاعلات النووية إلى المملكة العربية السعودية

أكتب :

2018-05-05 16:00:00

تحديث :

2018-05-05 16:00:00

مون يروج لمبيعات المفاعلات النووية إلى المملكة العربية السعودية

روج الرئيس "مون جي اين" لمهارة كوريا الجنوبية في الصناعات النووية في اجتماع مع وزير سعودي يزور البلاد.
وخلال اجتماعه الذي استغرق 35 دقيقة مع وزير الطاقة والصناعة والمعادن السعودي "خالد الفالح" في مكتب الرئاسة في سيول يوم الجمعة، تحدث مون عن ثروة البلاد من الخبرة في بناء وإدارة المفاعلات النووية واستقرارها وكفاءتها الاقتصادية.
ووفقًا للمتحدث باسم الرئاسة "كيم وي كيوم"، قال مون إن كوريا الجنوبية لا تأمل فقط في بيعها للسعودية ولكنها تريد استكشاف فرصة للتقدم المشترك في سوق المفاعلات النووية في دولة ثالثة.
وقال الوزير السعودي إن بلاده تسعى إلى تطوير مشترك لمفاعلات نووية صغيرة ومتوسطة الحجم مع كوريا الجنوبية.
وقال إن حكومته تأمل أيضا في الدخول في شراكة مع كوريا الجنوبية لتطوير سيارات مستقبلية مثل السيارات التي تعمل بخلايا الوقود والكهرباء، مضيفا أن بلاده مستعدة للاستثمار في المنطقة بشكل فعال.
وأشار مون إلى أن سيول والرياض حافظتا على التعاون الوثيق على أساس الثقة المتبادلة، وأعرب عن أمله في أن يواصلا شراكتهما للنمو الذي يحقق الفوز المشترك.

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