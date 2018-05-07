عدم إدراج تعبير نزع السلاح النووي في بيان قمة سيول وبكين وطوكيو

أكد مكتب الرئاسة الكورية مجددا اليوم الاثنين أن البيان الخاص الذي من المتوقع إصداره في محادثات القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان بعد غد الأربعاء في طوكيو لن يشمل تعبير "نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".

وكان مكتب الرئاسة قد صرح بأن البيان الخاص سيشمل فقط تأييد الدول الثلاث لبيان "بان مون جوم" الذي صدر في ختام محادثات القمة بين الكوريتين، وأبلغ كل من الصين واليابان بمسودة نص البيان الخاص.

وتبين أن الحكومة اليابانية ترغب في ضم البيان الخاص تعبير "نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".

وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية يوم الخميس الماضي إنه ليس هناك حاجة لإدراج ذلك التعبير أو المحتويات الأخرى المتعلقة بفرض عقوبات على كوريا الشمالية ضمن البيان الخاص، على اعتبار أن التدخل الخارجي في قضية نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية لن يساعد على التفاوض الجاري حاليا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.