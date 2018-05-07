القمة الكورية الأمريكية تبحث سبل إنجاح القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ

قال المتحدث باسم مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية في بيان له إن الرئيسين الكوري والأمريكي سيناقشان سبل إنجاح القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ خلال القمة المرتقبة بينهما.

وجاء هذا التصريح فيما لم يتبق سوى 15 يوما على موعد محادثات القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بينما لم يتم الإعلان عن موعد ومكان محادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وتجتذب محادثات القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اهتمام العالم حول ما إذا كانت ستوفر قوة دفع لتتوصل الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى اتفاق شامل بشأن نزع السلاح النووي، خلال محادثات القمة المرتقبة بينهما.

ومن جهة ثانية، سيستمع الرئيس الكوري "مون" إلى آراء كل من الصين واليابان حول طريقة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية خلال محادثات القمة الثلاثية المقرر عقدها في طوكيو يوم الأربعاء القادم.