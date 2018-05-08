سيول تراقب نتائج زيارة مسؤول كوري شمالي كبير إلى الصين

قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي إنه "يراقب عن كثب" التقارير الإخبارية التي تفيد بأن مسؤولاً كورياً شماليا رفيع المستوى قد يزور مدينة "داليان" في شمال شرق الصين قبيل القمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.

وردا على سؤال حول هذه التقارير، قال مسؤول كبير في الرئاسة الكورية اليوم الثلاثاء إنه لا يستطيع التحدث عن تفاصيل محددة، لكنه لم ينكر عقد لقاء بين مسؤولين من كوريا الشمالية والصين. وكان مصدر مطّلع على شؤون كوريا الشمالية قد أخبر "كي بي إس" في وقت سابق بأن مطار "داليان" أُغلق أمام الجمهور من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة من بعد ظهر يوم أمس الاثنين، كما تم إغلاق الطرق المحيطة ببيت ضيافة في المدينة بعد الظهر.

وأوضح المصدر أنه من المحتمل أن تكون الحكومة الصينية قد دعت مسؤولا كوريا شماليا رفيع المستوى قبل أول تجربة لأول حاملة طائرات تصنعها الصين من طراز "001 إيه" والتي ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنها ستبدأ العمل صباح اليوم الثلاثاء.

وفي هذا السياق، هناك تكهنات بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" هو الذي سيزور المدينة للاجتماع بالرئيس الصيني "شي جين بينغ".