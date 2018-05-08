الرئيس يؤكد على نزع السلاح النووي كشرط لتحسين علاقات الكوريتين

شدد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" على أن التقدم في محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون شرطا مسبقا لتحسين العلاقات بين الكوريتين.

وأدلى "مون" بهذا التعليق في مقابلة مكتوبة مع صحيفة "يوميوري شيمبون" اليومية اليابانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عشية زيارته لليابان لعقد قمة ثلاثية تشمل أيضا قادة الصين واليابان.

وفي معرض الإعراب عن آماله القوية في التوصل إلى اتفاق حول نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية خلال القمة القادمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، شدد "مون" على أهمية وضع اتفاقيات واتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل خلال تلك القمة.

كما أعرب الرئيس "مون جيه إين" عن استعداده للتعاون مع اليابان بشأن قضية المختطفين اليابانيين لدى كوريا الشمالية، وقال إنه يتعين على كوريا الشمالية واليابان السعي لتطبيع علاقاتهما الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أعرب خلال القمة الأخيرة بين الكوريتين، عن رغبته في التحدث إلى اليابان في أي وقت.