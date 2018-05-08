واشنطن تؤكد التزامها بالتفكيك الدائم لأسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على أن واشنطن لا تزال ملتزمة بهدفها المتمثل في التفكيك الدائم لأسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية دون تأخير.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات خاصة للـ"كي بي إس" أن الرئيس "دونالد ترامب" يتطلع إلى لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية تبذل جهودا شاملة للتحضير لتلك القمة.

وأدلت الخارجية الأمريكية بهذه التصريحات عندما طلب منها التعليق على الانتقادات الأخيرة التي وجهتها كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة.

وكان تقرير بثه راديو آسيا الحرة الأمريكي اليوم الثلاثاء قد قال إن إدارة شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الأمريكية قد أعادت التأكيد على ضرورة التفكيك الدائم لأسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية.

ويذكر أن الولايات المتحدة قد ظلت تدعو من قبل إلى تفكيك الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه، لكنها بدأت في الآونة الأخيرة في المطالبة "بتفكيك دائم، ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه" لأسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية، بما في ذلك الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية.