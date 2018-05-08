الكشف عن موعد ومكان القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ قريبا

أكتب :

2018-05-08 12:03:00

تحديث :

2018-05-08 12:03:00

الكشف عن موعد ومكان القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ قريبا

صرحت رئاسة الجمهورية في سيول بأنه من المرجح أن يتم الإعلان عن موعد ومكان انعقاد القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية خلال الأيام القليلة القادمة.
وقال "مون جونغ إين" المستشار الخاص للرئيس الكوري "مون جيه إين" في مقابلة مع قناة "جي تي بي سي" التلفزيونية أمس الاثنين إنه من المرجح أن يتم الإعلان عن هذه التفاصيل خلال يومين، وذلك نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض.
وتوقع "مون" أن يصدر هذا الإعلان في أقرب وقت.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت سيول وواشنطن تتعاونان من أجل الترتيب لتلك القمة، قال إن مستشار الأمن القومي "جونغ أوي يونغ" يتبادل الآراء عن كثب في هذا الصدد مع نظيره الأمريكى "جون بولتون".

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