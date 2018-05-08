مدينة صينية أخرى ترفع حظر السياحة الجماعية إلى كوريا الجنوبية

قررت مدينة "تشونغ كينغ" الصينية الكبرى رفع الحظر المفروض على تنظيم برامج رحلات جماعية لمواطنيها إلى كوريا الجنوبية، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها بكين حاليا لتحسين العلاقات مع سيول.

ووفقا لمصادر في العاصمة الصينية، عقدت وزارة الثقافة والسياحة الصينية اجتماعا أمس الاثنين مع وكالات السفر المحلية في مدينة "تشونغ كينغ" التي تقع في الجنوب الغربي من البلاد، حيث وافقت على قرار المدينة برفع الحظر عن تنظيم رحلات سياحية جماعية إلى كوريا.

ويذكر أن مدينة "ووهان" عاصمة مقاطعة "هوبي" قد قررت أيضا خلال الأسبوع الماضي رفع الحظر المفروض على سكان المدينة بزيارة كوريا الجنوبية ضمن مجموعات.

وبذلك تكون أربع مدن صينية، تشمل أيضا بكين و"شان دونغ"، قد رفعت الحظر على الرحلات الجماعية إلى كوريا.

وكانت الصين قد فرضت هذا الحظر على سفر مواطنيها في رحلات جماعية إلى كوريا الجنوبية في شهر مارس الماضي، وذلك في أعقاب قرار سيول بنشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" على الأراضي الكورية.