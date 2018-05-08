الأحزاب تناقش كيفية إنهاء الجمود البرلماني

أكتب :

2018-05-08 12:04:25

تحديث :

2018-05-08 12:04:25

الأحزاب تناقش كيفية إنهاء الجمود البرلماني

يستأنف قادة الأحزاب السياسية من المعسكرين الحاكم والمعارض في كوريا الجنوبية محادثاتهم اليوم الثلاثاء لمناقشة سبل تطبيع أعمال البرلمان، حيث يعقد رئيس البرلمان "تشونغ سيه كيون" اجتماعًا صباح اليوم في مقر البرلمان مع قادة الحزب الديمقراطي الحاكم، وحزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي، وحزب "الإصلاح المستقبلي"، والتكتل التفاوضي المشترك بين حزب "العدالة"، وحزب "الديمقراطية والسلام".
وتجيء هذه المحادثات بعدما حدد "تشونغ" موعدا نهائيا لتطبيع أعمال البرلمان التي تتعرض للجمود حاليا، وذلك بحلول الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
وكانت الأحزاب السياسية قد عقدت محادثات مماثلة أمس الاثنين لكنها فشلت في تضييق الخلافات بينها بشأن موعد للمصادقة على تعيين محقق مستقل للتحقيق في فضيحة تزوير الرأي العام.
ويصر الحزب الحاكم على أن البرلمان يجب أن يناقش هذا الموضوع جنبا إلى جنب مع مناقشة خطط الميزانية التكميلية في الدورة العادية للبرلمان يوم 24 مايو، بينما يطالب حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي وحزب الإصلاح المستقبلي بأن يناقش البرلمان مسألة تعيين المحقق المستقل أولاً، مع عدم ربطها بمشروعات القوانين الأخرى.

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