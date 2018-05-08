الرئيس يحث على تمرير مشروع الميزانية التكميلية

أكتب :

2018-05-08 15:42:08

تحديث :

2018-05-08 15:42:08

الرئيس يحث على تمرير مشروع الميزانية التكميلية

حث الرئيس "مون جيه إين" على مناقشات برلمانية سريعة، لتمرير مشروع قانون الميزانية التكميلية.
وفي اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء قال "مون" إنه سيكون من الصعب على الناس أن يفهموا سبب استمرار البرلمان في تأخير القضايا غير السياسية، مثل الميزانية التكميلية عن طريق ربطها بالقضايا السياسية.
وأشار إلى أنه قد مضى أكثر من شهر منذ تقديم المشروع، لكن البرلمان لم ينظر فيه ولو مرة واحدة.
وأوضح الرئيس أن الميزانية التكميلية تهدف إلى تحقيق الحد الأدنى من المشروعات الحكومية اللازمة لخلق فرص عمل للشباب، وللمناطق التي تعاني من البطالة والأزمات الصناعية.

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