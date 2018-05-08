كوريا الشمالية تندد باليابان لليوم الثاني

وصف مقال نشرته صحيفة "رودونغ شينمون"، وهي الصحيفة الرسمية الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم في الشمال، اليابان بأنها "عدو الشعب الكوري منذ 100 عام".

وزعم التقرير أن اليابان تسعى إلى غزو شبه الجزيرة الكورية مرة أخرى، مشيرا إلى أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية قامت بتدريبات في الشهر الماضي مع الجيش البريطاني، على مراقبة أنشطة الشحن غير القانوني التي تقوم بها السفن الكورية الشمالية.

كما أشار التقرير إلى أنه ابتداءً من غدٍ الأربعاء، ستجري اليابان تدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة، تشمل طائرات مقاتلة.

وأدانت الصحيفة العقوبات اليابانية المستقلة على بيونغ يانغ، وأضافت أن إدارة "آبيه" خرجت عن نطاق السيطرة، في الوقت الذي تدعم فيه العقوبات والضغط الأمريكي على كوريا الشمالية، قائلة إن مثل هذه التحركات تعرقل تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

ويبدو أن الانتقادات الكورية الشمالية تهدف إلى تحجيم دور اليابان، حيث أعربت طوكيو عن دعمها لنزع السلاح النووي بالكامل وبطريقة تقبل التحقق ولا رجعة فيها، قبل انعقاد القمة الثلاثية بين طوكيو وسيول وبكين، وقبل قمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

كما يبدو أن كوريا الشمالية تسعى إلى إبراز موقفها من خلال انتقاد اليابان، دون توجيه نقد مباشر لواشنطن. ويأتي هذا الانتقاد على الرغم من أن الجانبين أعربا مؤخرًا عن رغبتهما في بدء المحادثات حول تطبيع العلاقات. وقال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إن تطبيع العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية سيسهم بشكل كبير في تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.