الأحزاب تفشل في التوصل لتسوية حول تطبيع أعمال البرلمان

فشلت الأحزاب السياسية في التوصل إلى حل وسط بشأن استئناف أعمال البرلمان المتوقفة.

وعقد زعماء التكتلات البرلمانية عن الحزب الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي وحزب الإصلاح المعارض الصغير اجتماعًا برئاسة رئيس البرلمان "تشونغ سيه كيون" صباح اليوم الثلاثاء، لكنهم فشلوا في إيجاد أرضية مشتركة حول كيفية التعامل مع القضايا العالقة، مثل تعيين مستشار خاص للتحقيق في فضيحة تزوير الرأي على الانترنت.

ووافقت الأحزاب على استئناف المناقشات في وقت لاحق من اليوم، دون الإعلان عن انهيار المحادثات.

وبعد الاجتماع، قال زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "أو وان شيك" للصحفيين إن المفاوضات ما زالت جارية، بينما صرح زعيم التكتل البرلماني عن حزب كوريا الحرة المعارض "كيم سونغ تيه" بأن الأحزاب تكرر مواقفها، لكنه استدرك أنه سيتم إجراء المزيد من المحادثات.